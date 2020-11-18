***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.11.2020 14:02
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bildirimin ilgili form kullanılarak yeniden ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 635.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanımızın 635.000.000 TL olarak yeniden belirlenerek izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889064
BIST
16:551.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 23,98
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:557,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:559,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0239
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:55464,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,89
|Açılış
|: 464,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:55
|YYAPI
|1,32
|135.657.514
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.448.867
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.720.052
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.715.645
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|393.315.152
|% -8,37
|
|ISKUR
|340.000,00
|340.000
|% -6,72
|
|GARAN
|8,72
|6.137.947.662
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,87
|2.953.801.581
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.637.246.265
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,20
|1.506.362.318
|% 3,51
|
|THYAO
|11,65
|1.203.910.675
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,87
|2.953.801.581
|% 7,49
|
|GARAN
|8,72
|6.137.947.662
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,59
|2.637.246.265
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|449.350.228
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|545.608.108
|% 1,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7190
|7,7220
|% 0,29
|
|Euro
|9,1569
|9,1617
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,2038
|10,2550
|% 0,30
|
|Frank
|8,4248
|8,4756
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0499
|2,0602
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|