***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bildirimin ilgili form kullanılarak yeniden ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı AzaltmaMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 635.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanımızın 635.000.000 TL olarak yeniden belirlenerek izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889064BIST