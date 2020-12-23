Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.12.2020 19:45



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 635.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 180917 sayılı evrakı ile, 23.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894629


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.418
Değişim :  0,90% |  12,69
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.405  
En Yüksek
1.421 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 612,80 118.806.129 % 10,00  
ALCAR 374,10 336.970.463 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.938.711 % 10,00  
HATEK 15,29 37.324.206 % 10,00  
POLTK 368,50 2.117.393 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6337 7,6354 % -0,31  
Euro 9,3090 9,3157 % 0,04  
Sterlin 10,2652 10,3166 % 0,64  
Frank 8,5610 8,6126 % -0,11  
Riyal 2,0293 2,0395 % -0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.873 10,93  
Altın Gr. 460 460 2,02  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,61 25,63 0,42  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,10  
B. Petrol 51,26 51,26 1,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru