***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.12.2020 19:45
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 635.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 180917 sayılı evrakı ile, 23.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894629
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.405
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1.421
En Düşük
1.409
18:057,6360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0233
|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6763
En Düşük
7,6196
18:059,3157
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 460,07
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|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.166.727
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.330.529
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6337
|7,6354
|% -0,31
|
|Euro
|9,3090
|9,3157
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2652
|10,3166
|% 0,64
|
|Frank
|8,5610
|8,6126
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0293
|2,0395
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|10,93
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|1,18
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Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem