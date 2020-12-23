***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı AzaltmaMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 635.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 23.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 180917 sayılı evrakı ile, 23.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894629BIST