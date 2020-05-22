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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.05.2020 18:22
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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin 31.03.2020 tarihli finansal tablolarına göre Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığı ve hazırlanan TTK 376 Bilançosuna göre aynı tarihli özkaynaklar toplamının 26.166.200 TL olduğu tespit edildiğinden bahisle, 14.05.2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kuruluna TTK 376 uyarınca konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dâhil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi, bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bulgularını genel kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. negatif
Bu kapsamda, Şirketimizce TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda, konuyla ilgili çeşitli hususların netleştirilmesi amacıyla bazı kamu kurumlarından talep edilen görüşlerden birisi henüz 14.05.2020 tarihi itibarıyla Şirketimize ulaşmış olup, diğer taleplerin sonuçlandırılması beklenmektedir. Bu kurumlardan talep edilen görüşlerin alınması ve yine kamu kurumlarından alınacak gerekli izin ve onayların ardından, karşılıksız kalan sermaye nedeniyle söz konusu olan, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı dâhil olmak üzere ilgili alternatifler Şirketimizin yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş olarak bir çözüm önerisi genel kurul onayına sunulacaktır. Borsa İstanbul'un 15.05.2020 tarihli talebi üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüş olup, konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846642


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