***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 14:32
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 30.06.2020 tarihinde istifa etmiş olan Sayın Saadet Ruba Unkan Ergener'in istifasının kabulüne Sayın Emine Duygu Kırca'nın, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına,
karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853446
BIST
15:03116.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 802,07
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
15:036,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
15:037,6796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
15:03389,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,04
|Açılış
|: 389,68
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.172.557
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.201.594
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.669
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.998.204
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.122.683
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,96
|6.664.392
|% -7,17
|
|TSPOR
|7,07
|463.463.858
|% -6,85
|
|GLBMD
|4,50
|16.459.644
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|1.766.510.264
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,02
|1.057.246.057
|% 5,21
|
|GARAN
|8,57
|799.885.735
|% 0,47
|
|KARSN
|2,97
|680.833.856
|% 4,58
|
|ASELS
|32,42
|582.237.221
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,22
|1.766.510.264
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,02
|1.057.246.057
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,68
|535.251.276
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|377.425.222
|% 3,57
|
|KARSN
|2,97
|680.833.856
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3895
|8,4316
|% -0,20
|
|Frank
|7,1759
|7,2191
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-6,76
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,46
|
Seans Raporu
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