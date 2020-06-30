***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 30.06.2020 tarihinde istifa etmiş olan Sayın Saadet Ruba Unkan Ergener'in istifasının kabulüne Sayın Emine Duygu Kırca'nın, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına,karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853446BIST