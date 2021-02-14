***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2021 18:20
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almakta olup, ayrıca internet sitemizde https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetimimiz/uyum-raporu paydaşlarımızın erişimine açık tutulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909520
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05411,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,92
|Açılış
|: 411,56
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0335
|7,0387
|% 0,18
|
|Euro
|8,5230
|8,5291
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7130
|9,7617
|% 0,37
|
|Frank
|7,8542
|7,9015
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8696
|1,8790
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-5,77
|
|Altın Gr.
|411
|412
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,06
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
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17:58
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17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında