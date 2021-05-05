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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2021 16:34



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında  
1.           11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacak olan Barış Oran'ın istifasının kabulüne, 
2.           Barış Oran'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Nusret Orhun Köstem'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına, 
3.           Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Nusret Orhun Köstem'in 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
Sn. Orhun Köstem, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır. Sn. Orhun Köstem 28 yıllık profesyonel yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Anadolu Grubu'na 1994 yılında katılmış, 1994-2008 yılları arasında sırasıyla Anadolu Efes'te Proje Geliştirme Uzmanı, İş Geliştirme Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Efes Breweries International şirketine CFO olarak atanan Sn. Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sn. Orhun Köstem, kariyerine Coca-Cola İçecek'te (CCİ) devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır. Sn. Orhun Köstem, 2019 yılından beri sürdürmekte olduğu Anadolu Efes şirketinde CFO görevinin ardından 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Sabancı Holding CFO'su olarak görevlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934676


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