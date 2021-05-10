***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 1. 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacak olan Tamer Saka'nın istifasının kabulüne, 2. Tamer Saka'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Burak Turgut Orhun'un TTK'nın 363. maddesi uyarınca 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935663BIST