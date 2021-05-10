***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 14:57
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 1. 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacak olan Tamer Saka'nın istifasının kabulüne, 2. Tamer Saka'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Burak Turgut Orhun'un TTK'nın 363. maddesi uyarınca 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935663
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|29.364.076
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|DIRIT
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|% -1,92
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|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
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|1.016.120.480
|% -0,15
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|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
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|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
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|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
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|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
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|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
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|Satış
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|Dolar
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|8,2918
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|Euro
|10,1022
|10,1143
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|Sterlin
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|Alış
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|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,24
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|Altın Gr.
|489
|489
|0,67
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|0,22
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|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
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