***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Emin Hakan Eminsoy, yürütmekte olduğu diğer görevlerin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir duruma sebebiyet verebilecek olması nedeniyle ihtiyaten 6 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmiş olduğunu Şirketimize bildirmiş olup, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Sayın Eminsoy'un istifasının kabulüne karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Sayın Eminsoy'un istifası ile boşalan üyeliğe Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli 4.3.8 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi hükmü uyarınca gerekli atama yapılacak ve gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962061BIST