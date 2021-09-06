***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 17:19
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Emin Hakan Eminsoy, yürütmekte olduğu diğer görevlerin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir duruma sebebiyet verebilecek olması nedeniyle ihtiyaten 6 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmiş olduğunu Şirketimize bildirmiş olup, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Sayın Eminsoy'un istifasının kabulüne karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Sayın Eminsoy'un istifası ile boşalan üyeliğe Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli 4.3.8 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi hükmü uyarınca gerekli atama yapılacak ve gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962061
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
0
En Düşük
0
18:058,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0445
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
18:0510,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0624
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
18:05488,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,46
|Açılış
|: 488,20
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
488,49
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|PRKME
|4,72
|4.324.269
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|PRKME
|4,72
|4.324.269
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5012
|8,5067
|% 0,53
|
|Euro
|10,0629
|10,0791
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,6569
|11,7154
|% 0,36
|
|Frank
|9,1960
|9,2514
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2570
|2,2683
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-0,36
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,84
|72,84
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem