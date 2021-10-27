***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 15:59
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı olan Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'ne ait Şirketimiz mülkiyetinde bulunan payların tamamı 03.09.2021 tarihinde üçüncü kişilere devredilmiş ve anılan pay devri 15.09.2021 tarih ve 10409 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Bu nedenle, Şirketimizin 30.09.2021 tarihli ara dönemi ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmayacak ve finansal tablo bildirimlerinde konsolide olmayan finansal tabloların ilan sürelerine uyulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972829
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1115
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35551,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,68
|Açılış
|: 551,65
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5263
|9,5305
|% 0,53
|
|Euro
|11,1278
|11,1386
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1157
|13,1815
|% 0,96
|
|Frank
|10,4075
|10,4702
|% 1,16
|
|Riyal
|2,5338
|2,5466
|% 0,51
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,49
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında