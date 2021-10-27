***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı olan Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'ne ait Şirketimiz mülkiyetinde bulunan payların tamamı 03.09.2021 tarihinde üçüncü kişilere devredilmiş ve anılan pay devri 15.09.2021 tarih ve 10409 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Bu nedenle, Şirketimizin 30.09.2021 tarihli ara dönemi ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmayacak ve finansal tablo bildirimlerinde konsolide olmayan finansal tabloların ilan sürelerine uyulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972829BIST