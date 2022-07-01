***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emine Duygu Kırca 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. İstifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin yapılacak atama kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040745BIST