***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 19:57
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
14.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Emine Duygu Kırca'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan, Türkiye uyruklu, Şebnem Önder'in TKK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,
Emine Duygu Kırca'nın üstlenmiş olduğu Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Önder'in atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063223
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0950
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05978,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -17,36
|Açılış
|: 978,18
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2585
|18,2686
|% 0,22
|
|Euro
|18,2803
|18,2996
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8950
|20,9998
|% -0,43
|
|Frank
|18,9475
|19,0617
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8471
|4,8714
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-31,70
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-17,15
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.628
|6.718
|-74,00
|
|Yarım
|3.230
|3.284
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.642
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|-0,24
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-3,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında