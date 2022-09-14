***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında14.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Emine Duygu Kırca'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan, Türkiye uyruklu, Şebnem Önder'in TKK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,Emine Duygu Kırca'nın üstlenmiş olduğu Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Önder'in atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063223BIST