***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2020 14:23
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 700.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 127.773.765,72
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 595.755.646,040 85,10794
Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 700.000.000 595.755.646,040 85,10794
Sermaye Azaltım Tarihi 24.11.2020
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 23.529.411,760 22,57140 17,00 CRFSA, TRECARF00032 Nâma CRFSA(RÜÇHAN), TRRCARF00018
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 700.000.000 23.529.411,760 22,57140
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 08.09.2020 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.12.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında kullandırılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19/13 maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Risk Bildirim Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889546
BIST