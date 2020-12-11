***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 700.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 127.773.765,72Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 595.755.646,040 85,10794Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 700.000.000 595.755.646,040 85,10794Sermaye Azaltım Tarihi 24.11.2020Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 23.529.411,760 22,57140 17,00 CRFSA, TRECARF00032 Nâma CRFSA(RÜÇHAN), TRRCARF00018 5.498,811 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Krımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 5.498,811 TL nominal değerli payların 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 17 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 09.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda kamuya duyurulmuştur.10.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada gerçekleştirilen işlemler sonucunda söz konusu 5.498,811 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup, sermaye artırımı dolayısıyla toplam 23.529.411,76 TL nominal değerli payların ihracı, bedelleri tamamen ve nakden tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892715BIST