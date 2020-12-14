***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Eşzamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 700.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 127.773.765,72Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 595.755.646,040 85,10794Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 700.000.000 595.755.646,040 85,10794Sermaye Azaltım Tarihi 24.11.2020Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 23.529.411,760 22,57140 17,00 CRFSA, TRECARF00032 Nâma CRFSA(RÜÇHAN), TRRCARF00018 5.498,811 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 700.000.000 23.529.411,760 22,57140 5.498,811 0,000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 08.09.2020 tarihli özel durum açıklamasıRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 14.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar26.08.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına karar verildiği 19.11.2020 tarihli özel durum açıklamamızda ise aynı tarihte gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında söz konusu Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların görüşülerek kabul edildiği kamuya duyurulmuştu.Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda- Sermaye azaltımı işlemlerinin 24.11.2020 tarihinde usulüne uygun olarak tamamlandığı ve çıkarılmış sermayenin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürüldüğü,- 24.11.2020 ile 08.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 23.523.912,949 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 399.906.630,78 TL brüt gelir elde edildiği,- Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 5.498,811 TL nominal değerli paylardan tamamının 10.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 596.422,16 TL brüt gelir elde edildiği,- Tüm bu işlemler sonucunda azaltılan 104.244.353,96 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 23.529.411,76 TL tutarda artırılarak 127.773.765,72 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 400.503.052,94 TL brüt gelir elde edildiği,- Böylelikle, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığıtespit edilmiş olup, 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve bu toplantıda kabul edilen esas sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893088BIST