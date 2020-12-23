***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme olmayıp, tescil tarihi bilgisi verilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 700.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 127.773.765,72Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 595.755.646,040 85,10794Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 700.000.000 595.755.646,040 85,10794Sermaye Azaltım Tarihi 24.11.2020Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CRFSA, TRECARF00032 700.000.000 23.529.411,760 22,57140 17,00 CRFSA, TRECARF00032 Nâma CRFSA(RÜÇHAN), TRRCARF00018 5.498,811 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 700.000.000 23.529.411,760 22,57140 5.498,811 0,000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 08.09.2020 tarihli özel durum açıklamasıRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 14.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 180917 sayılı evrakı ile, 23.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz sermaye artırımı sürecine ilişkin ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 399.483.971,45-TL (Üçyüzdoksandokuzmilyondörtyüzseksenüçbindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası Kırkbeş Kuruş ) tutarında net nakit girişi elde etmiştir. Elde edilen fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894630BIST