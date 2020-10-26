***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.10.2020 07:19
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020 19:12:14
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.08.2020 tarihli kararı ile kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor, Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmiş olup ekli şekilde tadil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883496
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.205
En Düşük
1.179
18:058,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9610
|
8,0078
En Düşük
7,9313
18:059,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3950
|
9,4851
En Düşük
9,4241
18:05487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
488,15
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,28
|147.404.111
|% 0,00
|
|OTKAR
|170,50
|150.413.860
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,08
|590.889
|% -6,06
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,28
|147.404.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% 0,00
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9971
|8,0045
|% 0,47
|
|Euro
|9,4656
|9,4785
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,3667
|10,4187
|% 0,04
|
|Frank
|8,7862
|8,8391
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1221
|2,1328
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,76
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.257
|-13,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|26,05
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,60
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
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Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS