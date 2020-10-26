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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

26.10.2020 07:19
GÜNCEL HABERLER



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020 19:12:14
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.08.2020 tarihli kararı ile kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor, Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmiş olup ekli şekilde tadil edilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883496


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