***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.02.2021 10:12
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911593
BIST
10:431.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:437,0155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:438,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:43408,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,60
|Açılış
|: 408,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KRGYO
|7,71
|25.245.814
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|ORMA
|23,70
|257.666
|% 7,73
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|OZRDN
|13,50
|856.305
|% -8,47
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SRVGY
|109,60
|1.204.373
|% -7,04
|
|ENJSA
|12,56
|92.453.036
|% -5,06
|
|OYAKC
|8,16
|28.854.449
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,32
|26.448.928
|% 0,00
|
|ARZUM
|25,02
|20.580.241
|% 1,54
|
|NATEN
|43,80
|17.178.407
|% 3,30
|
|ENJSA
|12,56
|92.453.036
|% -5,06
|
|AKYHO
|2,34
|12.956.382
|% -3,70
|
|PEKGY
|2,30
|11.075.382
|% 0,88
|
|OYAKC
|8,16
|28.854.449
|% -0,12
|
|TURSG
|7,23
|12.906.601
|% 0,42
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0121
|7,0155
|% -0,08
|
|Euro
|8,5374
|8,5422
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,8657
|9,9152
|% 0,29
|
|Frank
|7,8143
|7,8614
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8680
|1,8774
|% 0,13
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,44
|
|Altın Gr.
|409
|409
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,86
|