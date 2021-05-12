***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.05.2021 15:51
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936432
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0793
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0985
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2737
En Düşük
10,1512
12:35496,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,16
|Açılış
|: 496,69
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
497,48
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|DAGHL
|11,80
|711.247
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4955
|8,4987
|% 0,94
|
|Euro
|10,2665
|10,2731
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8779
|11,9375
|% 0,65
|
|Frank
|9,3259
|9,3821
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 0,88
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,31
|
|Altın Gr.
|497
|497
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|-1,70
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
16:26
KRTEK, SERVE, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
FENER, YONGA, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
ETILR, UZERB, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
ISGSY, VAKFN, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:56
IZMDC, ETILR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında