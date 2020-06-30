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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CENK ALPER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.08.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş (Sabancı Dx) Yönetim Kurulu Başkanı, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.07.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BARIŞ ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. CFO, Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş (SabancıDX) Yönetim Kurulu Murahhas Üye, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve BÜMED Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Çimento Grup Başkanı, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş (Sabancı Dx) Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMİNE DUYGU KIRCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
JEROME.M.G.GUILLAUME BEDİER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DAVID MURCIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET KAHYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus Biyomedikal A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş. ve Enerjeo Gediz Enerji Üretim A.Ş. hissedar danışmanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665413 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
EMİN HAKAN EMİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Aksigorta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye 'https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710346 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853448


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