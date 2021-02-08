***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 127773765.72 TRY 100,00 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKUTAY KARTALLIOĞLU Genel Müdür YöneticiSEVENGÜL KARADAĞ Finans Genel Müdür Yardımcısı YöneticiNAİME BAHAR TURA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMURAT DİNÇER Kategori Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMUSTAFA BULUT BATUM Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı YöneticiŞENOL ARPACI Satış Genel Müdür Yardımcısı YöneticiBURÇİN ÇELİK Tedarik Zinciri, E- Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı YöneticiBİLAL GENÇ Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908290BIST