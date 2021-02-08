***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2021 17:22
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 127773765.72 TRY 100,00 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KUTAY KARTALLIOĞLU Genel Müdür Yönetici
SEVENGÜL KARADAĞ Finans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NAİME BAHAR TURA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MURAT DİNÇER Kategori Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MUSTAFA BULUT BATUM Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ŞENOL ARPACI Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BURÇİN ÇELİK Tedarik Zinciri, E- Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BİLAL GENÇ Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908290
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05419,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 8,77
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,77
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0997
|7,1052
|% 0,69
|
|Euro
|8,5570
|8,5626
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,7344
|9,7832
|% 0,71
|
|Frank
|7,8711
|7,9185
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|25,92
|
|Altın Gr.
|419
|419
|8,50
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,18
|
|B. Petrol
|60,31
|60,31
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351