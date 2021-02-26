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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2021 14:29



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KUTAY KARTALLIOĞLU Genel Müdür Yönetici
SEVENGÜL KARADAĞ Finans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NAİME BAHAR TURA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MURAT DİNÇER Kategori Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MUSTAFA BULUT BATUM Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı) Yönetici
ŞENOL ARPACI Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BURÇİN ÇELİK Tedarik Zinciri, E- Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913274


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EGGUB 224,70 142.300.862 % 9,99  
MMCAS 6,42 385.822 % 9,93  
PAMEL 26,12 3.194.697 % 9,93  
SILVR 6,65 29.317.154 % 9,92  
BLCYT 9,18 58.784.225 % 9,03  
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15:54 Alış Satış %  
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Sterlin 10,3406 10,3925 % 0,70  
Frank 8,1723 8,2215 % 1,12  
Riyal 1,9764 1,9863 % 1,11  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 -8,63  
Altın Gr. 420 420 1,85  
Cumhuriyet 2.793 2.835 33,00  
Tam 2.779 2.852 36,94  
Yarım 1.343 1.379 17,87  
Çeyrek 674 690 8,93  
Gümüş.Ons 26,71 26,75 -0,63  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
B. Petrol 65,04 65,04 -1,08  
Seans Raporu 15:54
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