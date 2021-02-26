***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2021 14:29
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KUTAY KARTALLIOĞLU Genel Müdür Yönetici
SEVENGÜL KARADAĞ Finans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NAİME BAHAR TURA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MURAT DİNÇER Kategori Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MUSTAFA BULUT BATUM Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı) Yönetici
ŞENOL ARPACI Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BURÇİN ÇELİK Tedarik Zinciri, E- Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913274
BIST
15:561.470
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -18,30
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:567,4402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0875
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:569,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:56420,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,05
|Açılış
|: 420,59
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:54
|EGGUB
|224,70
|142.300.862
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.317.154
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,18
|58.784.225
|% 9,03
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|BALAT
|9,35
|3.311.793
|% -9,14
|
|THYAO
|13,48
|1.640.302.422
|% 0,67
|
|KOZAL
|128,50
|1.353.706.896
|% 0,23
|
|GARAN
|8,94
|1.187.075.726
|% -1,54
|
|PETKM
|5,19
|836.941.236
|% -1,70
|
|SASA
|39,68
|789.567.995
|% -4,84
|
|EKGYO
|2,24
|712.025.393
|% -3,03
|
|TSKB
|1,65
|393.354.601
|% -4,07
|
|KARSN
|3,94
|704.091.401
|% -6,86
|
|PETKM
|5,19
|836.941.236
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,31
|198.869.483
|% -3,68
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4402
|% 1,19
|
|Euro
|9,0022
|9,0118
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,3406
|10,3925
|% 0,70
|
|Frank
|8,1723
|8,2215
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% 1,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|