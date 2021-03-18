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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.03.2021 18:41



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.07.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMİNE DUYGU KIRCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZEYNEP PELİN ERKIRALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DAVID MURCIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMİN HAKAN EMİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
HALUK BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
MEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
ATIL SARYAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919110


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Tam 2.710 2.780 -54,08  
Yarım 1.310 1.345 -26,16  
Çeyrek 657 672 -13,08  
Gümüş.Ons 26,16 26,20 -0,13  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,20  
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