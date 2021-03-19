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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2021 17:07


Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ZEYNEP PELİN ERKIRALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
DAVID MURCIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMİN HAKAN EMİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) ve Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye)
HALUK BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) ve Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye)
ATIL SARYAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Başkan)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919386


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