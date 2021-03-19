***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2021 17:07
Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ZEYNEP PELİN ERKIRALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
GUILLAUME JACQUES EDGARD LAFFONT DE COLONGES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
DAVID MURCIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EMİN HAKAN EMİNSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) ve Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye)
HALUK BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) ve Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye)
ATIL SARYAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Başkan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919386
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2233
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0993
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2158
18:058,5965
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1419
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05403,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -5,37
|Açılış
|: 403,37
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.877.640
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2230
|7,2243
|% -1,34
|
|Euro
|8,5939
|8,6001
|% -1,58
|
|Sterlin
|9,9907
|10,0408
|% -1,74
|
|Frank
|7,7413
|7,7880
|% -1,53
|
|Riyal
|1,9234
|1,9331
|% -1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,78
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem