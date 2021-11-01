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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.11.2021 20:19



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
1989
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış ve bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Özet Bilanço, Özet Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Nakit Akış Tablosu ve Özet Özkaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporunun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  
 
  
- Tarafımızdan incelendiğini,
  
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
  
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
  
Denetim Komitesi Başkanı                                                       Denetim Komitesi Üyesi
Atıl SARYAL                                                                             Bülent BOZDOĞAN
  
Denetim Komitesi Üyesi                                                           Denetim Komitesi Üyesi
Haluk BAL                                                                                 Mevlüt AYDEMİR
  
Genel Müdür                                                                             Finans GMY
Kutay KARTALLIOĞLU                                                               Sevengül KARADAĞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973803


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Çeyrek 877 897 3,28  
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