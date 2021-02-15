***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almakta olup, ayrıca internet sitemizde https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetimimiz/uyum-raporu paydaşlarımızın erişimine açık tutulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909617BIST