***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
15.02.2021 13:51
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almakta olup, ayrıca internet sitemizde https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetimimiz/uyum-raporu paydaşlarımızın erişimine açık tutulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909617
BIST
15:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 17,17
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
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1.560
En Düşük
1.547
15:086,9690
En Yüksek
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En Düşük
6,9584
15:088,4571
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|Önceki Kapanış
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413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:06
|VAKFN
|12,32
|12.369.743
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|172.023.405
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,60
|2.105.387.749
|% 0,97
|
|SASA
|37,60
|1.454.921.675
|% 9,24
|
|THYAO
|12,28
|953.467.223
|% 2,33
|
|TCELL
|16,99
|616.457.759
|% 1,92
|
|GARAN
|10,00
|575.137.762
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,73
|327.758.984
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,29
|231.953.593
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,54
|246.608.976
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|138.082.839
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|261.199.270
|% 1,39
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9664
|6,9706
|% -0,93
|
|Euro
|8,4533
|8,4573
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6665
|9,7149
|% -0,51
|
|Frank
|7,7975
|7,8445
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% -0,90
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,20
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,55
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,43
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,94
|