***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
09.12.2020 09:42
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 20.11.2020 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 5.498,811 TL olup, bu paylar 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 17 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek 5.498,811 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19/13 maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892231
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En Düşük
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|4,73
|14.131.260
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.006.859
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|998.239
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|272.709.942
|% 9,94
|
|SILVR
|6,57
|22.623.450
|% 9,87
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,93
|11.124.302
|% -5,13
|
|YGYO
|1,35
|55.438.510
|% -4,93
|
|EREGL
|13,39
|795.963.753
|% -0,45
|
|PETKM
|4,90
|709.022.673
|% 0,20
|
|SISE
|7,16
|693.218.690
|% 0,42
|
|KRDMD
|5,23
|474.601.680
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|332.753.003
|% 1,12
|
|PETKM
|4,90
|709.022.673
|% 0,20
|
|SISE
|7,16
|693.218.690
|% 0,42
|
|KRDMD
|5,23
|474.601.680
|% 0,00
|
|ODAS
|3,61
|315.509.588
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,05
|166.906.112
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,8215
|% 0,03
|
|Euro
|9,4869
|9,4918
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4456
|10,4980
|% 0,35
|
|Frank
|8,7789
|8,8318
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0803
|2,0907
|% 0,12
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|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
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|1.858
|-12,54
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
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|B. Petrol
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|48,95
|0,11
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