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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

20.02.2020 23:57
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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2019
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi ve mali duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerleme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 bilançosu) özkaynağı 41.254.838 TL olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Şirketin aktifleri ile yükümlülükleri arasında oluşan pozitif fark nedeniyle SPK'nın ilgili tebliği uyarınca TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820662


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