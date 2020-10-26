***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
26.10.2020 00:47
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerleme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı (176.798.765) TL olarak tespit edilmiştir. 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda, Yönetim Kuruluna, TTK 376 uyarınca konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bunları Genel Kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede Yönetim Kurulu, 25 Ağustos 2020 tarihli kararı ile Şirket'in 700.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646 TL azaltılarak 104.244.354 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.412 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.766 TL'ye artırılmasına karar vermiştir ve bu kapsamda 14 Eylül 2020 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883493
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