***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.03.2021 17:06
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Mevlüt Aydemir Komite üyeliğine, Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges ve Şerafettin Karakış'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına, Atıl Saryal ve Komite üyeliğine, Emin Hakan Eminsoy, Haluk Bal ve Mevlüt Aydemir'in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Emin Hakan Eminsoy ve Komite üyeliğine, Haluk Bal ve Emine Duygu Kırca'nın seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919385
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2233
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0993
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2158
18:058,5965
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1419
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05403,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -5,37
|Açılış
|: 403,37
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.877.640
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2204
|7,2233
|% -1,36
|
|Euro
|8,5904
|8,5965
|% -1,62
|
|Sterlin
|9,9919
|10,0420
|% -1,73
|
|Frank
|7,7434
|7,7900
|% -1,51
|
|Riyal
|1,9235
|1,9332
|% -1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,42
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem