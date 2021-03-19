***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Mevlüt Aydemir Komite üyeliğine, Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges ve Şerafettin Karakış'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına, Atıl Saryal ve Komite üyeliğine, Emin Hakan Eminsoy, Haluk Bal ve Mevlüt Aydemir'in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Emin Hakan Eminsoy ve Komite üyeliğine, Haluk Bal ve Emine Duygu Kırca'nın seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919385BIST