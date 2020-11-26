***CRFSA* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.11.2020 09:17
***CRFSA******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, CRFSA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/12/2020) CRFSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890069
BIST
11:201.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:207,9237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:209,4533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0283
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:20463,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,03
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LOGO
|108,90
|60.527.722
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|TKNSA
|10,03
|27.077.088
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,13
|770.459.284
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|435.727.166
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,20
|367.256.010
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|TSKB
|2,66
|267.894.032
|% -1,85
|
|HLGYO
|3,37
|319.682.077
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.289.861
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9173
|7,9211
|% -0,39
|
|Euro
|9,4466
|9,4578
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6982
|8,7505
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:18
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11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, TKFEN
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11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199
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11:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, TKNSA, KERVN, BALAT, SAFKR, LOGO, RODRG, CASA, QNBFB, QNBFL
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11:32
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