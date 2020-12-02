***CRFSA* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.12.2020 09:12
***CRFSA******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/12/2020) CRFSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890888
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8120
18:059,4404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0148
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05456,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 457,07
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8146
|7,8208
|% -0,14
|
|Euro
|9,4323
|9,4404
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4692
|10,5217
|% -0,10
|
|Frank
|8,6643
|8,7165
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0808
|2,0913
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-1,20
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,06
|47,06
|-0,36
|