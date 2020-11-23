***CRFSA* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CRFSA******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CRFSA, INFO24.11.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaCARREFOURSA CRFSA 85,10794 22,5714 17,00 Kaydi PayINFO YATIRIM INFO 195,85798 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889560BIST