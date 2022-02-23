***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2022 09:21
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003649
BIST
10:452.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,91
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:4513,8002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:4515,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0124
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6646
En Düşük
15,5259
10:45841,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,23
|Açılış
|: 841,41
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:43
|HUNER
|2,42
|6.932.939
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,05
|4.547.671
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,64
|752.570.444
|% 4,37
|
|THYAO
|29,00
|449.974.682
|% 0,42
|
|KRDMD
|11,73
|434.854.311
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,99
|148.491.309
|% 0,00
|
|GARAN
|11,70
|135.095.398
|% 0,09
|
|ODAS
|1,40
|106.483.349
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,99
|148.491.309
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|434.854.311
|% 1,47
|
|EREGL
|29,64
|752.570.444
|% 4,37
|
|KARSN
|4,11
|88.114.639
|% -0,72
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7949
|13,8032
|% 0,01
|
|Euro
|15,6439
|15,6574
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,7087
|18,8026
|% 0,08
|
|Frank
|14,9198
|15,0097
|% 0,03
|
|Riyal
|3,6664
|3,6848
|% -0,06
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,63
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-0,13
|