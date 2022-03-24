***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2022 09:10
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012553
BIST
09:552.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.187
En Düşük
2.185
09:5514,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
09:5516,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
09:55926,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AKGRT
|6,79
|162.833
|% 100,00
|
|FROTO
|316,00
|1.224.000.987
|% 4,29
|
|TATGD
|11,25
|215.856
|% 3,07
|
|KONKA
|13,49
|944.705
|% 3,06
|
|ANHYT
|15,50
|17.176.435
|% 1,64
|
|KAPLM
|66,20
|230.575
|% -2,65
|
|DGGYO
|10,08
|6.242.370
|% -2,04
|
|KGYO
|5,76
|9.792
|% -0,35
|
|DZGYO
|3,15
|20.227.054
|% -0,32
|
|TKNSA
|7,01
|134.148.709
|% -0,28
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|2.406.281.026
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% 0,00
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% 0,00
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% 0,00
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8276
|14,8367
|% 0,05
|
|Euro
|16,3132
|16,3545
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,5030
|19,6008
|% -0,20
|
|Frank
|15,8414
|15,9368
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9412
|3,9609
|% -0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-0,80
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,28
|