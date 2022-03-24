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***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

24.03.2022 09:10
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012553


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKGRT 6,79 162.833 % 100,00  
FROTO 316,00 1.224.000.987 % 4,29  
TATGD 11,25 215.856 % 3,07  
KONKA 13,49 944.705 % 3,06  
ANHYT 15,50 17.176.435 % 1,64  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 14,8276 14,8367 % 0,05  
Euro 16,3132 16,3545 % 0,06  
Sterlin 19,5030 19,6008 % -0,20  
Frank 15,8414 15,9368 % -0,28  
Riyal 3,9412 3,9609 % -0,09  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -0,80  
Altın Gr. 926 926 -2,25  
Cumhuriyet 6.123 6.215 52,00  
Tam 6.094 6.246 63,49  
Yarım 2.945 3.021 30,71  
Çeyrek 1.477 1.511 15,35  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,01  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,05  
B. Petrol 120 120 -1,28  
Seans Raporu 09:55
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