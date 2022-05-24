***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 09:19
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031935
BIST
10:072.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,45
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:0716,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1631
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0887
En Düşük
15,9172
10:0717,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2357
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2717
En Düşük
16,8668
10:07956,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,39
|Açılış
|: 956,18
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
956,18
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:07
|KGYO
|4,76
|824.494
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|DERHL
|7,30
|9.861.743
|% 7,83
|
|INTEM
|65,85
|7.562.340
|% 7,33
|
|POLHO
|4,28
|16.182.963
|% 5,16
|
|KAPLM
|69,05
|1.204.001
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|PRKAB
|36,86
|20.254.231
|% -3,86
|
|MRGYO
|1,27
|266.621
|% -3,79
|
|ESCOM
|12,80
|2.265.657
|% -3,76
|
|GARAN
|15,34
|360.819.903
|% 1,12
|
|THYAO
|42,98
|161.517.633
|% 0,05
|
|SISE
|19,58
|122.189.038
|% 1,19
|
|ASELS
|23,58
|115.888.304
|% -0,08
|
|HEKTS
|28,74
|97.464.997
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,28
|48.556.283
|% 0,79
|
|GARAN
|15,34
|360.819.903
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,61
|64.488.232
|% 0,84
|
|YKBNK
|4,40
|63.908.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|26.608.128
|% 0,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0685
|16,0887
|% 1,02
|
|Euro
|17,2423
|17,2717
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,1223
|20,2232
|% 0,72
|
|Frank
|16,5607
|16,6604
|% 0,84
|
|Riyal
|4,2604
|4,2817
|% 0,69
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,88
|
|Altın Gr.
|955
|955
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,49
|