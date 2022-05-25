***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2022 09:11
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032250
BIST
11:052.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,70
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.386
11:0516,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2725
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3483
En Düşük
16,0430
11:0517,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1615
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4581
En Düşük
17,2406
11:05973,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,80
|Açılış
|: 973,04
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
975,26
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ARCLK
|74,40
|522.485.583
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,32
|20.583.608
|% 8,37
|
|KGYO
|5,13
|11.062.085
|% 7,77
|
|OYAYO
|7,53
|3.126.502
|% -5,87
|
|DOGUB
|4,49
|12.043.500
|% -5,47
|
|SELVA
|8,98
|5.861.788
|% -4,47
|
|SEYKM
|7,37
|13.538.962
|% -4,16
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,78
|591.012.020
|% -0,19
|
|THYAO
|42,18
|572.215.365
|% 0,05
|
|ARCLK
|74,40
|522.485.583
|% 9,98
|
|ASELS
|23,62
|453.560.407
|% 2,43
|
|KCHOL
|39,24
|410.444.625
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,56
|128.188.759
|% 0,00
|
|GARAN
|14,78
|591.012.020
|% -0,19
|
|YKBNK
|4,37
|145.043.394
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,66
|114.492.976
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,26
|37.747.585
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3271
|16,3483
|% 1,70
|
|Euro
|17,4318
|17,4581
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,3888
|20,4911
|% 1,34
|
|Frank
|16,8825
|16,9842
|% 1,14
|
|Riyal
|4,3316
|4,3533
|% 1,23
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-9,09
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,91
|