***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 09:12
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032535
BIST
10:002.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,99
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
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2.424
En Düşük
2.422
10:0016,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0402
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
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16,4688
En Düşük
16,3099
10:0017,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0966
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
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17,6123
En Düşük
17,4484
10:00973,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 973,75
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MPARK
|32,80
|1.474.393
|% 8,54
|
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|132.488
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|144.768
|% 3,53
|
|KGYO
|5,40
|427.972
|% 3,25
|
|KRDMD
|14,50
|4.904.118
|% -0,21
|
|VKFYO
|5,69
|14.142.028
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,01
|7.621.703
|% 0,00
|
|ENJSA
|13,92
|57.536.389
|% 0,00
|
|IDEAS
|19,75
|3.726.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|EREGL
|32,28
|1.348.520.435
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3996
|16,4048
|% 0,25
|
|Euro
|17,5303
|17,5661
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,5297
|20,6326
|% 0,07
|
|Frank
|16,9747
|17,0769
|% 0,23
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 0,19
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,20
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,17
|