***CRFSA* *KRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.01.2022 18:45
***CRFSA******KRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRFSA, KRGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CRFSA.E ve KRGYO.E payları 06/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989097
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1951
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6458
En Düşük
13,2821
18:0515,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,2992
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4718
En Düşük
15,0100
18:05798,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 16,18
|Açılış
|: 798,69
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5725
|13,5743
|% 1,24
|
|Euro
|15,3921
|15,4445
|% 1,93
|
|Sterlin
|18,4374
|18,5299
|% 1,98
|
|Frank
|14,8139
|14,9031
|% 1,67
|
|Riyal
|3,6166
|3,6348
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|9,48
|
|Altın Gr.
|799
|799
|16,59
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,18
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198