***CRFSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.11.2020 10:52
***CRFSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 'nin 24.11.2020 tarihinde başlayan % 85,10794 oranındaki sermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 26.11.2020 tarihinde azaltılmıştır.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.'nin 24.11.2020 tarihinde başlayan % 22,5714 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 08.12.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.Şirket rüçhan hakkı kullanım bedelini 17 TL olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890104
BIST
11:181.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:187,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:189,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:18463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:16
|LOGO
|108,90
|60.527.722
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|TKNSA
|10,03
|27.077.088
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,13
|770.459.284
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|435.727.166
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,20
|367.256.010
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|TSKB
|2,66
|267.894.032
|% -1,85
|
|HLGYO
|3,37
|319.682.077
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.289.861
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9114
|7,9211
|% -0,39
|
|Euro
|9,4457
|9,4531
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6982
|8,7505
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:29AVHOL
Yüzde 5.33 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 147 adet işlem
-
11:28KLMSN
Yüzde 4.66 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 765, 417 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 476
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, KRDMD
-
11:27XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 111.00 milyon TL de