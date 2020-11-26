***CRFSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***CRFSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CRFSA]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 'nin 24.11.2020 tarihinde başlayan % 85,10794 oranındaki sermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 26.11.2020 tarihinde azaltılmıştır.CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.'nin 24.11.2020 tarihinde başlayan % 22,5714 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 08.12.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.Şirket rüçhan hakkı kullanım bedelini 17 TL olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890104BIST