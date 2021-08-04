***CRFSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CRFSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CRFSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ilişkin olarak 03.08.2021 tarihinde özel durum açıklaması yapmıştır. CarrefourSA'nın ana ortakları olarak Şirketimiz ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip olduğumuz CarrefourSA sermayesinin toplam %6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır. (*) Şirketimiz ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla %57,12 ve %37,54 olmak üzere toplam %94,66 oranında paya sahip olup anılan işlem kapsamında Şirketimize ait 4.625.993 TL nominal değere kadar ve CNBV'ye ait 3.040.433 TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7.666.426 TL nominal değere kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam %6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması planlanmaktadır. Payların satışına yönelik işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ak Yatırım) yetkilendirilmiş ve bu amaçla Şirketimiz ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Pay satışları bu ortak hesap üzerinden Şirketimiz ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir. Pay satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin ve CNBV'nin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Bu gelir CarrefourSA Yönetim Kurulunca 30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre belirlenecek sermaye ihtiyacını karşılamaya yetmez ise Şirketimiz, CNBV'nin muhtemel katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Pay satışlarından CarrefourSA'nın sermaye ihtiyacından daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirketimiz ve CNBV'nin serbest kullanımında kalacaktır. Bu işlem sonucunda CarrefourSA'nın halka açıklık oranının %10'un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. (*) Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için yürütülen çalışmaların kamuya açıklanması, CarrefourSA'nın sermaye artırımı konusunda çalışmalara başlandığı hususunu kamuya duyurduğu tarihe dek ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954624BIST