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***CRFSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.12.2020 18:56



***CRFSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

09.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli duyurusuna istinaden, Şirketimiz portföyünde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 17.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 97,00 TL – 99,30 TL fiyat aralığından toplam 13.750 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,07 olmuştur. 17.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2.500.000 TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.486.250 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2020 13.750 13.750 75.488.465,33 75.474.715,33 % 59,08 % 59,08 % 59,07 % 59,07




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893718


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Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
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