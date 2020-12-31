***CRFSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 19:18
***CRFSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli duyurusuna istinaden, Şirketimiz portföyünde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 31.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 71,80 TL – 78,15 TL fiyat aralığından toplam 1.750.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin CarrefourSA sermayesindeki payı %57,12 olmuştur. Böylelikle, 31.12.2020 tarihi itibarıyla 2.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı tamamlanmış olup, yapılan pay satışlarıyla birlikte CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranı %5'in üzerine çıkarılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/12/2020 1.750.000 1.750.000 74.738.465,33 72.988.465,33 % 58,49 % 58,49 % 57,12 % 57,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896194
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,74
|Açılış
|: 453,20
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4303
|7,4387
|% 0,75
|
|Euro
|9,0742
|9,1033
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,1189
|10,1697
|% 0,95
|
|Frank
|8,3691
|8,4195
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|6,19
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,43
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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