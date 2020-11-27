***CRFSA* *TDGYO* *INFO* *SAHOL* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.11.2020 09:23
***CRFSA******TDGYO******INFO******SAHOL******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAHOL, CRFSA, INFO, IYF, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890228
BIST
10:201.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:207,8118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0599
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8017
10:209,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0713
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3114
10:20454,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 454,33
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,82
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TKNSA
|11,03
|7.362.426
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.162.466
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|KENT
|517,00
|2.610.333
|% 9,88
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,42
|394.019.623
|% 0,86
|
|GUBRF
|52,90
|221.692.881
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,13
|218.760.748
|% 2,40
|
|THYAO
|12,14
|179.951.885
|% -0,49
|
|SELEC
|11,70
|149.678.391
|% 9,55
|
|EKGYO
|2,13
|218.760.748
|% 2,40
|
|GARAN
|9,42
|394.019.623
|% 0,86
|
|ZOREN
|2,81
|91.047.521
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,10
|96.105.838
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,68
|105.440.308
|% 6,67
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8084
|7,8118
|% -0,76
|
|Euro
|9,3115
|9,3167
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,4157
|10,4680
|% -0,60
|
|Frank
|8,5929
|8,6447
|% -0,61
|
|Riyal
|2,0774
|2,0878
|% -0,70
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-1,02
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,78
|47,78
|-0,01
|