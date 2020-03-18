***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020AçıklamalarEkte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830584BIST