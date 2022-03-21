***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.03.2022 19:29
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Açıklamalar
ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011865
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0434
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:05921,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,17
|Açılış
|: 921,10
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,99
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8212
|14,8330
|% 0,29
|
|Euro
|16,3374
|16,3590
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,4590
|19,5566
|% 0,14
|
|Frank
|15,8308
|15,9261
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|11,94
|
|Altın Gr.
|921
|921
|7,45
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|7,29
|