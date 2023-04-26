***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Açıklamalarektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141486BIST