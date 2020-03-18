***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
18.03.2020 20:13
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 162.188.838 162.188.838
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.086.035 -1.086.035
Transferler
22.487.063 -22.487.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.017 64.555.259 64.526.242 64.526.242
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 0 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 0 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-B -2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Transferler
60.668.459 -60.668.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.040 27.040 27.040
Dönem Karı (Zararı)
75.320.531 75.320.531 75.320.531
Sermaye Arttırımı
3.239.000 647.800 -3.886.800
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.608.026 8.903.301
Dönem Karı (Zararı)
75.320.531 64.555.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.320.531 64.555.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.282.564 -20.394.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 5.744.741 550.208
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 21.756.363 14.767.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.756.363 14.767.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.138.431 -55.953.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.138.431 -55.953.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 23.919.891 20.241.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.618.302 -4.287.488
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -105.875.782 -67.530.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.377.870 -5.880.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.497.912 -61.650.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,13 -4.843.349 -6.683.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.843.349 -6.683.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 56.427.926 60.654.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.427.926 60.654.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,13 672.903 9.294.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
672.903 9.294.542
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -21.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.984.793 39.873.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -14.871.701 -11.838.953
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -8.353 -473.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.712.765 -18.657.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -7.186.335 -11.803.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.186.335 -11.803.816
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.186.335 -11.803.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.806.709 1.227.585.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,26 14.817.613 1.199.619.250
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14.817.613 1.199.619.250
Alınan Faiz
38.989.096 27.965.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.012.348 1.224.684.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.012.348 1.224.684.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.382.321.623 157.637.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.422.333.971 1.382.321.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.449.841.953 1.410.487.002
Ticari Alacaklar
6 468.230.213 362.354.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 61.771.036 12.393.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
406.459.177 349.961.265
Peşin Ödenmiş Giderler
13 499.546 600.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
499.546 600.833
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.137 387.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.137 387.315
ARA TOPLAM
1.918.573.849 1.773.829.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.918.573.849 1.773.829.581
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 29.978.308 24.648.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.978.308 24.648.494
Maddi Duran Varlıklar
9 11.072.256 12.359.874
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.697.091 554.456
Mobilya ve Demirbaşlar
1.291.878 20.396
Özel Maliyetler
8.083.287 22.201
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.762.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.553.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 115.508 250.903
Bilgisayar Yazılımları
10 115.508 250.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 7.155.906 4.276.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.393.033 43.052.794
TOPLAM VARLIKLAR
1.978.966.882 1.816.882.375
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.203.911.336 233.103.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.203.911.336 233.103.340
Banka Kredileri
8 1.200.045.552 233.103.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.865.784
Ticari Borçlar
6 407.148.928 350.721.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
406.184.947 349.794.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
963.981 926.067
Diğer Borçlar
7 2.120.702 9.807.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 2.120.702 7.412.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.394.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 14.811.788 4.403.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.724.285 19.681.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.724.285 19.681.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 11.773.032 3.413.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.773.032 3.413.301
ARA TOPLAM
1.661.490.071 621.129.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.661.490.071 621.129.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.525.527 966.515.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.525.527 966.515.910
Banka Kredileri
0 966.515.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.525.527 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.293.712 2.521.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.293.712 2.521.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.819.239 969.037.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.679.309.310 1.590.167.295
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.657.572 226.715.080
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.021.440 994.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.021.440 994.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.595 -91.635
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.000.000 1.352.200
Yasal Yedekler
2.000.000 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 211.227.395 152.964.015
Net Dönem Karı veya Zararı
14 75.320.531 64.555.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.657.572 226.715.080
TOPLAM KAYNAKLAR
1.978.966.882 1.816.882.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 135.024.712 117.838.408
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
135.024.712 117.838.408
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.024.712 117.838.408
BRÜT KAR (ZARAR)
135.024.712 117.838.408
Genel Yönetim Giderleri
16 -80.348.098 -60.675.855
Pazarlama Giderleri
16 -4.405.402 -4.038.585
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -3.972 -5.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 0 263.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -172.009 -378.883
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.095.231 53.003.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.095.231 53.003.643
Finansman Gelirleri
19 319.268.985 59.339.405
Finansman Giderleri
20 -270.130.554 -27.539.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.233.662 84.803.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.913.131 -20.248.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -26.121.172 -20.468.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.208.041 219.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.320.531 64.555.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.320.531 64.555.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.320.531 64.555.259
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.040 -29.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 33.800 -36.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -6.760 7.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.760 7.254
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.040 -29.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.347.571 64.526.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.347.571 64.526.242
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830582
BIST