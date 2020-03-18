***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 162.188.838 162.188.838Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.086.035 -1.086.035Transferler22.487.063 -22.487.063 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.017 64.555.259 64.526.242 64.526.242Dönem Sonu Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 0 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 0 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2-B -2.405.079 -2.405.079 -2.405.079Transferler60.668.459 -60.668.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.040 27.040 27.040Dönem Karı (Zararı)75.320.531 75.320.531 75.320.531Sermaye Arttırımı3.239.000 647.800 -3.886.800Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.608.026 8.903.301Dönem Karı (Zararı)75.320.531 64.555.259Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)75.320.531 64.555.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.282.564 -20.394.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 5.744.741 550.208Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 21.756.363 14.767.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.756.363 14.767.927Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-49.138.431 -55.953.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-49.138.431 -55.953.788Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 23.919.891 20.241.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.618.302 -4.287.488Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -105.875.782 -67.530.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.377.870 -5.880.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.497.912 -61.650.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,13 -4.843.349 -6.683.951İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.843.349 -6.683.951Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 56.427.926 60.654.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.427.926 60.654.201Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,13 672.903 9.294.542İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)672.903 9.294.542Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -21.969Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.984.793 39.873.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -14.871.701 -11.838.953Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -8.353 -473.846Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.712.765 -18.657.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9 -7.186.335 -11.803.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.186.335 -11.803.816Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.186.335 -11.803.816FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.806.709 1.227.585.033Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8,26 14.817.613 1.199.619.250Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları14.817.613 1.199.619.250Alınan Faiz38.989.096 27.965.783YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.012.348 1.224.684.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.012.348 1.224.684.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.382.321.623 157.637.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.422.333.971 1.382.321.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.449.841.953 1.410.487.002Ticari Alacaklar6 468.230.213 362.354.431İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 61.771.036 12.393.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar406.459.177 349.961.265Peşin Ödenmiş Giderler13 499.546 600.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler499.546 600.833Diğer Dönen Varlıklar13 2.137 387.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.137 387.315ARA TOPLAM1.918.573.849 1.773.829.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.918.573.849 1.773.829.581DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 29.978.308 24.648.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.978.308 24.648.494Maddi Duran Varlıklar9 11.072.256 12.359.874Tesis, Makine ve Cihazlar1.697.091 554.456Mobilya ve Demirbaşlar1.291.878 20.396Özel Maliyetler8.083.287 22.201Yapılmakta Olan Yatırımlar11.762.821Kullanım Hakkı Varlıkları10.553.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 115.508 250.903Bilgisayar Yazılımları10 115.508 250.903Ertelenmiş Vergi Varlığı21 7.155.906 4.276.269TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.393.033 43.052.794TOPLAM VARLIKLAR1.978.966.882 1.816.882.375KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.203.911.336 233.103.340İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.203.911.336 233.103.340Banka Kredileri8 1.200.045.552 233.103.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.865.784Ticari Borçlar6 407.148.928 350.721.002İlişkili Taraflara Ticari Borçlar406.184.947 349.794.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar963.981 926.067Diğer Borçlar7 2.120.702 9.807.530İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 2.120.702 7.412.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.394.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 14.811.788 4.403.381Kısa Vadeli Karşılıklar21.724.285 19.681.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 21.724.285 19.681.103Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 11.773.032 3.413.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.773.032 3.413.301ARA TOPLAM1.661.490.071 621.129.657TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.661.490.071 621.129.657UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 10.525.527 966.515.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 10.525.527 966.515.910Banka Kredileri0 966.515.910Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.525.527 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.293.712 2.521.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 7.293.712 2.521.728TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.819.239 969.037.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.679.309.310 1.590.167.295ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.657.572 226.715.080Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 6.761.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 1.021.440 994.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.021.440 994.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.595 -91.635Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.000.000 1.352.200Yasal Yedekler2.000.000 1.352.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 211.227.395 152.964.015Net Dönem Karı veya Zararı14 75.320.531 64.555.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR299.657.572 226.715.080TOPLAM KAYNAKLAR1.978.966.882 1.816.882.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 135.024.712 117.838.408Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri135.024.712 117.838.408FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.024.712 117.838.408BRÜT KAR (ZARAR)135.024.712 117.838.408Genel Yönetim Giderleri16 -80.348.098 -60.675.855Pazarlama Giderleri16 -4.405.402 -4.038.585Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -3.972 -5.032Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 0 263.590Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -172.009 -378.883Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.095.231 53.003.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.095.231 53.003.643Finansman Gelirleri19 319.268.985 59.339.405Finansman Giderleri20 -270.130.554 -27.539.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.233.662 84.803.883Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.913.131 -20.248.624Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -26.121.172 -20.468.336Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.208.041 219.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.320.531 64.555.259DÖNEM KARI (ZARARI)75.320.531 64.555.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları75.320.531 64.555.259Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.040 -29.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 33.800 -36.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -6.760 7.254Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -6.760 7.254Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.040 -29.017TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.347.571 64.526.242Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları75.347.571 64.526.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830582BIST