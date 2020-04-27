***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Transferler64.555.259 -64.555.259 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-183.668 11.445.120 11.261.452 11.261.452Dönem Sonu Bakiyeler6.761.000 88.206 -275.303 1.086.035 1.352.200 217.519.274 11.445.120 237.976.532 237.976.532Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.652 8.978.248 9.038.900 9.038.900Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -3.943 1.086.035 2.000.000 286.547.926 8.978.248 308.696.472 308.696.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.474.141 -13.552.187Dönem Karı (Zararı)8.978.248 11.445.120Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.978.248 11.445.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler316.244 -3.841.534Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.409.684 269.602Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 4.375.349 5.613.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.375.349 5.613.461Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.102.954 -15.592.768Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.102.954 -15.592.768Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.634.165 5.868.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.579.422 -6.060.819Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)6 24.876.272 6.135.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.756.367 -3.922.655İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.756.367 -3.922.655Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.027.349 1.952.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 35.027.349 1.952.479Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.567.832 -10.226.147İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.567.832 -10.226.147Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.873.914 1.542.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.399.773 -15.094.954YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.856.965 16.108.279Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 1.138.854Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 1.138.854Ödenen Faiz-69.665.799 -64.225.333Alınan Faiz75.522.764 79.194.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.331.106 2.556.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.331.106 2.556.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.422.333.971 1.382.321.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.463.665.077 1.384.877.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.491.192.050 1.449.841.953Ticari Alacaklar6 443.353.941 468.230.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 1.106.064 61.771.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar442.247.877 406.459.177Peşin Ödenmiş Giderler3.460.674 499.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.460.674 499.546Diğer Dönen Varlıklar26.610 2.137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.610 2.137ARA TOPLAM1.938.033.275 1.918.573.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.938.033.275 1.918.573.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 30.749.074 29.978.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.749.074 29.978.308Maddi Duran Varlıklar8 10.363.124 11.072.256Tesis, Makine ve Cihazlar1.547.719 1.697.091Mobilya ve Demirbaşlar1.212.712 1.291.878Özel Maliyetler7.602.693 8.083.287Kullanım Hakkı Varlıkları8 7.951.882 10.553.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.920 115.508Bilgisayar Yazılımları9 82.920 115.508Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı10 6.083.827 7.155.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.748.081 60.393.033TOPLAM VARLIKLAR1.994.781.356 1.978.966.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.201.970.439 1.203.911.336İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.201.970.439 1.203.911.336Banka Kredileri1.197.235.576 1.200.045.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.734.863 3.865.784Ticari Borçlar6 442.176.277 407.148.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlar441.069.093 406.184.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.107.184 963.981Diğer Borçlar14 3.147.071 2.120.702İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.147.071 2.120.702Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 1.498.402 14.811.788Kısa Vadeli Karşılıklar12 15.930.884 21.724.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.930.884 21.724.285Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.891.709 11.773.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.891.709 11.773.032ARA TOPLAM1.667.614.782 1.661.490.071TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.667.614.782 1.661.490.071UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.595.625 10.525.527İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 10.595.625 10.525.527Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.595.625 10.525.527Uzun Vadeli Karşılıklar12 7.874.477 7.293.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.874.477 7.293.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.470.102 17.819.239TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.686.084.884 1.679.309.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar308.696.472 299.657.572Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.082.092 1.021.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.082.092 1.021.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -3.943 -64.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.000.000 2.000.000Yasal Yedekler2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 286.547.926 211.227.395Net Dönem Karı veya Zararı13 8.978.248 75.320.531TOPLAM ÖZKAYNAKLAR308.696.472 299.657.572TOPLAM KAYNAKLAR1.994.781.356 1.978.966.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 24.020.842 20.886.580Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri24.020.842 20.886.580FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.020.842 20.886.580BRÜT KAR (ZARAR)24.020.842 20.886.580Genel Yönetim Giderleri-16.103.718 -19.455.489Pazarlama Giderleri-1.380.484 -1.029.857Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-105.602 -59.025ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.431.038 342.209FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.431.038 342.209Finansman Gelirleri75.522.764 86.603.001Finansman Giderleri-70.356.554 -69.586.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.597.248 17.359.208Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.619.000 -5.914.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -1.562.086 -4.558.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -1.056.914 -1.355.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.978.248 11.445.120DÖNEM KARI (ZARARI)8.978.248 11.445.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar