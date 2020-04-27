***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2020 22:38
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Transferler
64.555.259 -64.555.259 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.668 11.445.120 11.261.452 11.261.452
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 -275.303 1.086.035 1.352.200 217.519.274 11.445.120 237.976.532 237.976.532
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.652 8.978.248 9.038.900 9.038.900
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -3.943 1.086.035 2.000.000 286.547.926 8.978.248 308.696.472 308.696.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.474.141 -13.552.187
Dönem Karı (Zararı)
8.978.248 11.445.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.978.248 11.445.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
316.244 -3.841.534
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.409.684 269.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 4.375.349 5.613.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.375.349 5.613.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.102.954 -15.592.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.102.954 -15.592.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.634.165 5.868.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.579.422 -6.060.819
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6 24.876.272 6.135.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.756.367 -3.922.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.756.367 -3.922.655
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.027.349 1.952.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 35.027.349 1.952.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.567.832 -10.226.147
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.567.832 -10.226.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.873.914 1.542.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.399.773 -15.094.954
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.856.965 16.108.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 1.138.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 1.138.854
Ödenen Faiz
-69.665.799 -64.225.333
Alınan Faiz
75.522.764 79.194.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.331.106 2.556.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.331.106 2.556.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.422.333.971 1.382.321.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.463.665.077 1.384.877.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.491.192.050 1.449.841.953
Ticari Alacaklar
6 443.353.941 468.230.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.106.064 61.771.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
442.247.877 406.459.177
Peşin Ödenmiş Giderler
3.460.674 499.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.460.674 499.546
Diğer Dönen Varlıklar
26.610 2.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.610 2.137
ARA TOPLAM
1.938.033.275 1.918.573.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.938.033.275 1.918.573.849
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 30.749.074 29.978.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.749.074 29.978.308
Maddi Duran Varlıklar
8 10.363.124 11.072.256
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.547.719 1.697.091
Mobilya ve Demirbaşlar
1.212.712 1.291.878
Özel Maliyetler
7.602.693 8.083.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 7.951.882 10.553.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.920 115.508
Bilgisayar Yazılımları
9 82.920 115.508
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 6.083.827 7.155.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.748.081 60.393.033
TOPLAM VARLIKLAR
1.994.781.356 1.978.966.882
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.201.970.439 1.203.911.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.201.970.439 1.203.911.336
Banka Kredileri
1.197.235.576 1.200.045.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.734.863 3.865.784
Ticari Borçlar
6 442.176.277 407.148.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
441.069.093 406.184.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.107.184 963.981
Diğer Borçlar
14 3.147.071 2.120.702
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.147.071 2.120.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.498.402 14.811.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.930.884 21.724.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.930.884 21.724.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.891.709 11.773.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.891.709 11.773.032
ARA TOPLAM
1.667.614.782 1.661.490.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.667.614.782 1.661.490.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.595.625 10.525.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.595.625 10.525.527
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.595.625 10.525.527
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.874.477 7.293.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.874.477 7.293.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.470.102 17.819.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.686.084.884 1.679.309.310
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.696.472 299.657.572
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.082.092 1.021.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.082.092 1.021.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -3.943 -64.595
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.000.000 2.000.000
Yasal Yedekler
2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 286.547.926 211.227.395
Net Dönem Karı veya Zararı
13 8.978.248 75.320.531
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.696.472 299.657.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.994.781.356 1.978.966.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 24.020.842 20.886.580
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
24.020.842 20.886.580
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.020.842 20.886.580
BRÜT KAR (ZARAR)
24.020.842 20.886.580
Genel Yönetim Giderleri
-16.103.718 -19.455.489
Pazarlama Giderleri
-1.380.484 -1.029.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-105.602 -59.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.431.038 342.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.431.038 342.209
Finansman Gelirleri
75.522.764 86.603.001
Finansman Giderleri
-70.356.554 -69.586.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.597.248 17.359.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.619.000 -5.914.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.562.086 -4.558.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.056.914 -1.355.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.978.248 11.445.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.978.248 11.445.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0