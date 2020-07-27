***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2020 22:29
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 -91.635 1.086.035 994.400 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Transferler
3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.971 28.971 28.971 21.396.624 21.425.595 21.425.595
Dönem Karı (Zararı)
21.396.624 21.396.624 21.396.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.971 28.971 28.971 28.971 28.971
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -62.664 -62.664 1.086.035 1.023.371 2.000.000 211.227.395 21.396.624 245.735.596 245.735.596
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -64.595 -64.595 1.086.035 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.185 -130.185 -130.185 14.122.806 13.992.621 13.992.621
Dönem Karı (Zararı)
14.122.806 14.122.806 14.122.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.185 -130.185 -130.185 -130.185 -130.185
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -194.780 -194.780 1.086.035 891.255 2.000.000 286.547.926 14.122.806 313.650.193 313.650.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.720.770 -11.034.805
Dönem Karı (Zararı)
14.122.806 21.396.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.238.845 -6.508.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.461.004 2.566.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 9.837.579 8.131.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.837.579 8.131.148
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.976.234 -25.441.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.976.234 -25.441.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.916.496 8.235.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.870.749 -1.986.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 69.780.334 -53.356.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.431.633 12.064.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.348.701 -65.420.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.087.071 -4.293.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.087.071 -4.293.179
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -25.000.605 65.527.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.676.749 65.489.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-323.856 37.914
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.821.909 -9.864.135
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.821.909 -9.864.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.232.400 12.901.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.480.487 -14.906.512
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-82.539 -75.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.948.604 -8.954.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.255 -6.319.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -24.255 -6.319.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.255 -6.319.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.071.260 29.831.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.246.546 16.997.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.246.546 16.997.986
Alınan Faiz
21.317.806 12.833.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.767.775 12.477.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.767.775 12.477.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.422.333.971 1.382.321.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.463.101.746 1.394.798.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.483.268.156 1.449.841.953
Ticari Alacaklar
6 398.449.879 468.230.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 16.339.403 61.771.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
382.110.476 406.459.177
Peşin Ödenmiş Giderler
2.168.237 499.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.168.237 499.546
Diğer Dönen Varlıklar
29.690 2.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.690 2.137
ARA TOPLAM
1.883.915.962 1.918.573.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.883.915.962 1.918.573.849
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 31.369.135 29.978.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.369.135 29.978.308
Maddi Duran Varlıklar
9 18.254.486 21.626.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 50.330 115.508
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 5.855.753 7.155.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.046.958 60.393.033
TOPLAM VARLIKLAR
1.940.962.920 1.978.966.882
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.203.898.423 1.203.911.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.203.898.423 1.203.911.336
Banka Kredileri
8 1.200.287.075 1.200.045.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.611.348 3.865.784
Ticari Borçlar
6 382.148.323 407.148.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 381.508.198 406.184.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
640.125 963.981
Diğer Borçlar
7 3.924.024 2.120.702
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 3.924.024 2.120.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.479.526 14.811.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.343.917 21.724.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.343.917 21.724.285
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.147.801 11.773.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.147.801 11.773.032
ARA TOPLAM
1.611.942.014 1.661.490.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.611.942.014 1.661.490.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.291.893 10.525.527
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.291.893 10.525.527
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.291.893 10.525.527
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.078.820 7.293.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.078.820 7.293.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.370.713 17.819.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.312.727 1.679.309.310
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
313.650.193 299.657.572
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 891.255 1.021.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
891.255 1.021.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.780 -64.595
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.000.000 2.000.000
Yasal Yedekler
2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 286.547.926 211.227.395
Net Dönem Karı veya Zararı
14.122.806 75.320.531
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.650.193 299.657.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.940.962.920 1.978.966.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390
BRÜT KAR (ZARAR)
44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390
Genel Yönetim Giderleri
-37.012.298 -36.717.553 -20.908.580 -17.262.064
Pazarlama Giderleri
-2.279.204 -2.166.189 -898.720 -1.136.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.115.833 2.108.228 -1.420.807 1.706.994
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-20.219 -312.832 85.383 -253.807
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.095.614 1.795.396 -1.335.424 1.453.187
Finansman Gelirleri
149.093.419 161.621.534 73.570.655 75.018.533
Finansman Giderleri
-135.117.185 -133.791.972 -64.760.631 -64.205.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.071.848 29.624.958 7.474.600 12.265.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.949.042 -8.228.334 -2.330.042 -2.314.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.616.342 -7.372.591 -2.054.256 -2.814.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.332.700 -855.743 -275.786 499.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.122.806 21.396.624 5.144.558 9.951.504
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.122.806 21.396.624 5.144.558 9.951.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.122.806 21.396.624 5.144.558 9.951.504
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-130.185 28.971 -190.838 212.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-162.731 36.214 -238.548 265.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.546 -7.243 47.710 -53.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.546 -7.243 47.710 -53.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-130.185 28.971 -190.838 212.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.992.621 21.425.595 4.953.720 10.164.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.992.621 21.425.595 4.953.720 10.164.143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862208
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