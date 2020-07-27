***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -91.635 -91.635 1.086.035 994.400 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079Transferler3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.971 28.971 28.971 21.396.624 21.425.595 21.425.595Dönem Karı (Zararı)21.396.624 21.396.624 21.396.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.971 28.971 28.971 28.971 28.971Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -62.664 -62.664 1.086.035 1.023.371 2.000.000 211.227.395 21.396.624 245.735.596 245.735.596Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -64.595 -64.595 1.086.035 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-130.185 -130.185 -130.185 14.122.806 13.992.621 13.992.621Dönem Karı (Zararı)14.122.806 14.122.806 14.122.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-130.185 -130.185 -130.185 -130.185 -130.185Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -194.780 -194.780 1.086.035 891.255 2.000.000 286.547.926 14.122.806 313.650.193 313.650.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.720.770 -11.034.805Dönem Karı (Zararı)14.122.806 21.396.624Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.238.845 -6.508.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 3.461.004 2.566.137Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 9.837.579 8.131.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.837.579 8.131.148Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.976.234 -25.441.597Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.976.234 -25.441.597Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 4.916.496 8.235.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.870.749 -1.986.560Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 69.780.334 -53.356.481İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)45.431.633 12.064.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.348.701 -65.420.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.087.071 -4.293.179İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.087.071 -4.293.179Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -25.000.605 65.527.235İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-24.676.749 65.489.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-323.856 37.914Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.821.909 -9.864.135İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.821.909 -9.864.135Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.232.400 12.901.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-16.480.487 -14.906.512Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-82.539 -75.014Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.948.604 -8.954.608YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.255 -6.319.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -24.255 -6.319.109Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.255 -6.319.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.071.260 29.831.251Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.246.546 16.997.986Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.246.546 16.997.986Alınan Faiz21.317.806 12.833.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.767.775 12.477.337NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.767.775 12.477.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.422.333.971 1.382.321.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.463.101.746 1.394.798.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.483.268.156 1.449.841.953Ticari Alacaklar6 398.449.879 468.230.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 16.339.403 61.771.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar382.110.476 406.459.177Peşin Ödenmiş Giderler2.168.237 499.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.168.237 499.546Diğer Dönen Varlıklar29.690 2.137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29.690 2.137ARA TOPLAM1.883.915.962 1.918.573.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.883.915.962 1.918.573.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 31.369.135 29.978.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.369.135 29.978.308Maddi Duran Varlıklar9 18.254.486 21.626.057Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 50.330 115.508Ertelenmiş Vergi Varlığı11 5.855.753 7.155.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.046.958 60.393.033TOPLAM VARLIKLAR1.940.962.920 1.978.966.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.203.898.423 1.203.911.336İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.203.898.423 1.203.911.336Banka Kredileri8 1.200.287.075 1.200.045.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.611.348 3.865.784Ticari Borçlar6 382.148.323 407.148.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 381.508.198 406.184.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar640.125 963.981Diğer Borçlar7 3.924.024 2.120.702İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 3.924.024 2.120.702Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 2.479.526 14.811.788Kısa Vadeli Karşılıklar16.343.917 21.724.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.343.917 21.724.285Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.147.801 11.773.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.147.801 11.773.032ARA TOPLAM1.611.942.014 1.661.490.071TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.611.942.014 1.661.490.071UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.291.893 10.525.527İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 9.291.893 10.525.527Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.291.893 10.525.527Uzun Vadeli Karşılıklar6.078.820 7.293.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.078.820 7.293.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.370.713 17.819.239TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.627.312.727 1.679.309.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar313.650.193 299.657.572Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 891.255 1.021.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)891.255 1.021.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-194.780 -64.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.000.000 2.000.000Yasal Yedekler2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 286.547.926 211.227.395Net Dönem Karı veya Zararı14.122.806 75.320.531TOPLAM ÖZKAYNAKLAR313.650.193 299.657.572TOPLAM KAYNAKLAR1.940.962.920 1.978.966.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390BRÜT KAR (ZARAR)44.407.335 40.991.970 20.386.493 20.105.390Genel Yönetim Giderleri-37.012.298 -36.717.553 -20.908.580 -17.262.064Pazarlama Giderleri-2.279.204 -2.166.189 -898.720 -1.136.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.115.833 2.108.228 -1.420.807 1.706.994TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-20.219 -312.832 85.383 -253.807FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.095.614 1.795.396 -1.335.424 1.453.187Finansman Gelirleri149.093.419 161.621.534 73.570.655 75.018.533Finansman Giderleri-135.117.185 -133.791.972 -64.760.631 -64.205.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.071.848 29.624.958 7.474.600 12.265.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.949.042 -8.228.334 -2.330.042 -2.314.246Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -3.616.342 -7.372.591 -2.054.256 -2.814.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -1.332.700 -855.743 -275.786 499.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.122.806 21.396.624 5.144.558 9.951.504DÖNEM KARI (ZARARI)14.122.806 21.396.624 5.144.558 9.951.504Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları14.122.806 21.396.624 5.144.558 9.951.504Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-130.185 28.971 -190.838 212.639Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-162.731 36.214 -238.548 265.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.546 -7.243 47.710 -53.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32.546 -7.243 47.710 -53.160Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-130.185 28.971 -190.838 212.639TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.992.621 21.425.595 4.953.720 10.164.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.992.621 21.425.595 4.953.720 10.164.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862208BIST