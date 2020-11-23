***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079Transferler3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.030Dönem Karı (Zararı)33.142.747 33.196.777 33.196.777Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -37.605 1.086.035 2.000.000 211.227.395 33.142.747 257.506.778 257.506.778Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.959 23.261.449 23.327.408 23.327.408Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 1.364 1.086.035 2.000.000 286.547.926 23.261.449 322.984.980 322.984.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.148.551 -6.646.626Dönem Karı (Zararı)23.261.449 33.142.747Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.261.449 33.142.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.707.112 -12.064.046Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 5.191.932 4.170.428Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 18.258.992 8.881.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.258.992 8.881.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-17.290.287 -36.661.776Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-17.290.287 -36.661.776Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 4.546.475 11.545.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler66.441.429 -886.778Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 77.547.694 -33.113.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)46.736.470 11.621.167İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.811.224 -44.734.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 25.323.816 -5.089.491İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)25.323.816 -5.089.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -31.297.281 47.285.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.297.281 47.285.527Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.132.800 -9.969.664İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.132.800 -9.969.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları100.409.990 20.191.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-16.816.731 -14.906.512Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-93.781 -75.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.350.927 -11.856.313Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9,10 -102.538 -6.324.903Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.538 -6.324.903Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.538 -6.324.903FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.159.183.347 39.411.951Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.159.183.347 39.411.951Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.159.183.347 39.411.951YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.093.137.334 26.440.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.093.137.334 26.440.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.422.333.971 1.382.321.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ329.196.637 1.408.762.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 329.269.929 1.449.841.953Ticari Alacaklar6 390.682.519 468.230.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 15.034.566 61.771.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar375.647.953 406.459.177Peşin Ödenmiş Giderler1.915.505 499.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.915.505 499.546Diğer Dönen Varlıklar39.929 2.137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar39.929 2.137ARA TOPLAM721.907.882 1.918.573.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR721.907.882 1.918.573.849DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 3.212.799 29.978.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.212.799 29.978.308Maddi Duran Varlıklar9 9.033.016 11.072.256Tesis, Makine ve Cihazlar1.336.491 1.697.091Mobilya ve Demirbaşlar1.055.023 1.291.878Özel Maliyetler6.641.502 8.083.287Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.601.413 10.553.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.742 115.508Bilgisayar Yazılımları10 17.742 115.508Ertelenmiş Vergi Varlığı11 7.927.723 7.155.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.309.947 60.393.033TOPLAM VARLIKLAR751.217.829 1.978.966.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.414.810 1.203.911.336İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 2.414.810 1.203.911.336Banka Kredileri0 1.200.045.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.414.810 3.865.784Ticari Borçlar6 375.851.647 407.148.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlar375.851.647 406.184.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 963.981Diğer Borçlar7 4.259.574 2.120.702İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 4.259.574 2.120.702Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 2.791.210 14.811.788Kısa Vadeli Karşılıklar22.547.331 21.724.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.547.331 21.724.285Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.501.361 11.773.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.501.361 11.773.032ARA TOPLAM412.365.933 1.661.490.071TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER412.365.933 1.661.490.071UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.113.729 10.525.527İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.113.729 10.525.527Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.113.729 10.525.527Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.753.187 7.293.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.753.187 7.293.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.866.916 17.819.239TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER428.232.849 1.679.309.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar322.984.980 299.657.572Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.087.399 1.021.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.087.399 1.021.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.364 -64.595Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.000.000 2.000.000Yasal Yedekler2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 286.547.926 211.227.395Net Dönem Karı veya Zararı14 23.261.449 75.320.531Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR322.984.980 299.657.572TOPLAM KAYNAKLAR751.217.829 1.978.966.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 72.768.676 60.290.216 28.361.341 19.298.246FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.768.676 60.290.216 28.361.341 19.298.246BRÜT KAR (ZARAR)72.768.676 60.290.216 28.361.341 19.298.246Genel Yönetim Giderleri-61.558.381 -53.262.927 -24.546.083 -16.545.374Pazarlama Giderleri-3.373.592 -3.135.243 -1.094.388 -969.054Araştırma ve Geliştirme Giderleri-355 -1.673 -355 -1.673Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.555 -263.379 14.664 49.453Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.830.793 3.626.994 2.735.179 1.831.598FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.830.793 3.626.994 2.735.179 1.831.598Finansman Gelirleri168.887.113 242.391.923 19.793.694 80.770.389Finansman Giderleri-148.926.472 -201.344.318 -13.809.287 -67.552.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.791.434 44.674.599 8.719.586 15.049.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.529.985 -11.531.852 419.057 -3.303.518Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -5.318.292 -10.816.408 -1.701.950 -3.443.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 788.307 -715.444 2.121.007 140.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.261.449 33.142.747 9.138.643 11.746.123DÖNEM KARI (ZARARI)23.261.449 33.142.747 9.138.643 11.746.123Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.261.449 33.142.747 9.138.643 11.746.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar65.959 54.030 196.144 25.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.449 67.537 245.180 31.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.490 -13.507 -49.036 -6.264Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri